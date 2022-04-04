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Понедельник, 4 апреля 2022, 17:08 мск

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В Польше готовят поединок двойников Путина и Зеленского

Фото: Pixabay

Польский поп-MMA промоушен Royal Division организовал поединок между бойцами, похожими на президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Пресс-конференция участников предстоящего мероприятия прошла 2 апреля. Двойник российского лидера был одет в классический костюм, а похожий на Зеленского боец предпочел более неформальный стиль в одежде. Участники очень энергично поприветствовали друг друга, не скрывая желания одержать верх над противником.

Организаторы объявили, что ММА-поединок между необычными бойцами запланирован на 30 апреля, пишет mma.metaratings.ru. Бой состоится на арене Stegu в польском городе Ополе.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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