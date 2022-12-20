Харви Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает издание Variety.

Процесс по делу Вайнштейна проходил в Лос-Анджелесе. Судьбу продюсера определяло решение присяжных. Ранее по одному из схожих обвинений его оправдали, а еще в трех случаях присяжные не смогли прийти к согласию после 10 дней совещаний.

«Харви Вайнштейн был осужден по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах», – говорится в сообщении. Помимо изнасилования, продюсера признали виновным в «принуждении к оральному совокуплению» и совершении еще одного преступления сексуального характера.

Это уже второй процесс о сексуальных домогательствах со стороны кинодеятеля. По итогам первого разбирательства Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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