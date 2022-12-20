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Среда, 21 декабря 2022, 01:57 мск

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У певицы Мадонны выросли рога после поедания украинского флага

Американская певица Мадонна сняла видеоролик, в котором она поедает флаг Украины, в результате чего у нее начинают расти рога, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на Инстаграм* певицы.

В своем официальном аккаунте в Инстаграм* 64-летняя Мадонна опубликовала ролик, где она жует и выплевывает украинский флаг, после чего использует фильтр, благодаря которому у нее на лбу вырастают сатанинские рога. При этом фоном звучит техно-музыка с речитативом: «Хочешь извиняться? Никто не извиняется!».

«На данный момент публикация пропала со странички звезды – материалы из Строиз исчезают спустя сутки после публикации. Мотивы Мадонны неизвестны», – пишут украинские СМИ

Вашингтон, Иван Бабурин

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© 2022, РИА «Новый День»

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