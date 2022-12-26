Со дна Боденского озера украли стальной шар с 230 литрами элитного джина. Другой шар сломали

Со дна Боденского озера в Швейцарии, украли стальной шар, в котором настаивалось 230 литров высококлассного элитного джина фирмы Ginial, – сообщает портал Iamexpat.

Как сообщает издание, производитель напитка Ginial погрузил на дно Боденского озера металлическую сферу массой 800 килограмм на 100 дней для настаивания и придания джину особых вкусовых свойств и аромата. Напиток залили в стальную емкость, прикрепленную к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы поднять на поверхность шар с алкогольным напитком, его на месте не оказалось. В компании Ginial также заявили, что второй шар, погруженный на дно озера, оказался сломан.

После обнаружения пропажи начались поиски напитка с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом.

«Внутри шара было джина на почти 400 бутылок, большая часть из которых уже продана. Теперь покупатели не смогут получить напиток вовремя. Ценным грузом явно завладели профессионалы, поскольку для поднятия со дна такого веса нужны специально оснащенные лодки и оборудование», – сообщил глава Ginial Селло Фиш.

Берн, Иван Бабурин

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