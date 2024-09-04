Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт и временно не может пользоваться левой рукой

Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт и временно не может пользоваться левой рукой

77-летний легендарный музыкант, астрофизик и защитник прав животных сообщил в видеоролике, опубликованном на его личном сайте в среду утром, что его срочно доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи, пишет Daily Mail.

Однако сэр Брайан, который выглядел в клипе бодрым и здоровым, несмотря на «страшный» эпизод, сказал, что он все еще может играть на гитаре.

Он попросил фанатов не «захламлять» его почтовый ящик добрыми пожеланиями, добавив, что не хочет сочувствия.

Отметим, что 75-летний гитарист группы Status Quo Фрэнсис Росси был одним из первых рокеров, пожелавших сэру Брайану всего наилучшего. Сегодня утром он сказал в программе «Доброе утро, Британия» на канале ITV: «Думаю, это касается и нас. Нам уже за 70, и я просто желаю ему всего наилучшего».

Ранее «Новый День» писал, что Элтон Джон частично ослеп после тяжелой глазной инфекции.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube