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Общество

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Публикации за 19.12.16

Пострадавших в аварии Ил-18 в Якутии постараются отправить на лечение в Москву и Петербург

Пострадавших в аварии Ил-18 в Якутии постараются отправить на лечение в Москву и Петербург

Из 32-х военнослужащих, пострадавших при аварии Ил-18 в Якутии, 16 находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы города Тикси. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, тех, кого можно транспортировать, доставят на лечение в Москву и Петербург. Для эвакуации пострадавших в Тикси направлен специальный самолет Минобороны с врачами из госпиталя им. Бурденко, оборудованный медицинскими модулями. На месте аварийной посадки самолета Ил-18 работает поисково-спасательная служба Минобороны России.

Сегодня утром самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в 4:45 в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. На борту находилось 32 пассажира и семь членов экипажа. В пресс-службе правительства Якутии предварительной причиной крушения называют сильный боковой ветер с порывами.

Якутск, Зоя Березина

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