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Общество

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Публикации за 20.12.16

ПФР задержит выплату 5 тысяч рублей части пенсионеров из-за нехватки денег

ПФР задержит выплату 5 тысяч рублей части пенсионеров из-за нехватки денег

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что некоторые пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей с задержкой из-за нехватки средств.

По его словам, часть пенсионеров получат эту сумму после новогодних праздников. Это будут те граждане, кто получает пенсию в первые десять дней января, пояснил чиновник. По словам Дроздова, ПФР просил, чтобы 5 тысяч рублей выплатили вместе с пенсией. Но казначейство, указывая на нехватку денег, выделит необходимые средства только в первый рабочий день будущего года, отметил чиновник.

Дроздов при этом подчеркнул, что выплаты необходимо завершить до 28 января.

Единовременная выплата в 5 тыс. рублей заменит доиндексацию пенсий за 2015 год, ранее планировавшуюся на второе полугодие текущего года. По 5 тысяч получат все российские пенсионеры, в том числе военные.

Москва, Светлана Петрова

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