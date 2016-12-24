NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 24.12.16

В Москве зарезали 12-летнюю девочку

В Москве зарезали 12-летнюю девочку

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Труп ребенка обнаружили сегодня днем в квартире на востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова, на теле найдены колото-резаные ранения. В квартире, где нашли тело, находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников погибшей девочки в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру. Допрашиваются родственники и соседи. Будет назначен ряд судебных экспертиз.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 24.12.16

Павлова и Паслера – вычеркнули, Балыбердина – приняли. Свердловские единороссы обновили состав политсовета. / Жители Эльмаша остались без тепла и горячей воды. / «Устал, но не уйду». Послесловие к пресс-конференции Путина.

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter