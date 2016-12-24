В Москве зарезали 12-летнюю девочку

Публикации за 24.12.16

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Труп ребенка обнаружили сегодня днем в квартире на востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова, на теле найдены колото-резаные ранения. В квартире, где нашли тело, находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников погибшей девочки в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру. Допрашиваются родственники и соседи. Будет назначен ряд судебных экспертиз.

Москва, Полина Николаева

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