Два человека погибли при взрыве в бывшей воинской части в Башкирии

Публикации за 24.12.16

На территории бывшей воинской части в Урмане (Башкирия), где располагался арсенал, прогремел взрыв. Погибли двое мужчин, 24-х и 22-х лет.

В дежурную часть МЧС около 10:00 мск поступил сигнал о том, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, а затем прогремел взрыв. В МЧС пояснили, что в результате происшествия есть пострадавшие, на месте работают спасатели – 6 человек и 19 единиц техники.

Местные жители рассказали «Интерфаксу», что погибшие – двое молодых людей, один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок. В СКР сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

В мае 2011 года на 99-м военном арсенале в Башкирии произошел крупный пожар и взрывы. Тогда в поселке Урман, расположенном в 500 метрах от военного склада, сгорели три улицы, без крова остались 116 человек. Более 800 построек, в том числе школа и детский сад, были разрушены. После этого арсенал был расформирован. Виновными в ЧП были признаны бывший командир воинской части Сергей Рябов и военнослужащий по призыву, рядовой запаса Сергей Деняев. Обоих суд оштрафовал, Рябова на 35 тысяч рублей, Деняева – на 10 тысяч.

Уфа, Полина Николаева

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