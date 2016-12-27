ВЦИОМ нашел всенародную поддержку повышению возраста продажи алкоголя

Публикации за 27.12.16

ВЦИОМ обнаружил, что почти три четверти населения не против повышения возрастного ценза продажи алкоголя с 18 до 21 года.

На вопрос «как вы относитесь к предложению повысить минимальный возраст покупателя алкоголя в России с 18 до 21 года» в целом 77% участников исследования ответили положительно, 17% оказались против такой идеи.

Наибольшую поддержку повышение возрастного ценза для покупки алкоголя имеет среди женщин (82% против 71% среди мужчин) и среди граждан старше 45 лет (80% против 68% в группе 18-24 лет).

Меньше всего поддерживают возможное нововведение в Москве и Петербурге. Основная группа поддержки нашлась среди жителей городов с населением от ста тысяч жителей (78-82%).

Отметим, что недавний траур по умершим из-за «Боярышника» с метанолом и антифризом сибирякам не повлиял на результаты исследования: оно проводилось в конце августа-начале сентября 2016 года. Больше того, социологи ВЦИОМ получают схожую статистику уже третий год. В 2013 году за повышение возрастного ценза высказались 76% опрошенных, а против – 20%. Максимум голосов «за» был получен в 2014 году (79%).

Объем выборки для исследования составил 6000 человек.

Ограничение на покупку алкоголя до 21 года действует, к примеру, в США, где довольно часто критикуется. Те, кто выступает за снижение ценза, указывают на то, что служить в вооруженных силах американцы могут с 18 лет. «Подорваться на мине где-нибудь в пустыне за океаном молодой человек может с 18 лет, но купить себе пива – лишь с 21 года», – замечают противники ограничения.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 27.12.16

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