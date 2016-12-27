NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 27.12.16

ВЦИОМ нашел всенародную поддержку повышению возраста продажи алкоголя

ВЦИОМ нашел всенародную поддержку повышению возраста продажи алкоголя

ВЦИОМ обнаружил, что почти три четверти населения не против повышения возрастного ценза продажи алкоголя с 18 до 21 года.

На вопрос «как вы относитесь к предложению повысить минимальный возраст покупателя алкоголя в России с 18 до 21 года» в целом 77% участников исследования ответили положительно, 17% оказались против такой идеи.

Наибольшую поддержку повышение возрастного ценза для покупки алкоголя имеет среди женщин (82% против 71% среди мужчин) и среди граждан старше 45 лет (80% против 68% в группе 18-24 лет).

Меньше всего поддерживают возможное нововведение в Москве и Петербурге. Основная группа поддержки нашлась среди жителей городов с населением от ста тысяч жителей (78-82%).

Отметим, что недавний траур по умершим из-за «Боярышника» с метанолом и антифризом сибирякам не повлиял на результаты исследования: оно проводилось в конце августа-начале сентября 2016 года. Больше того, социологи ВЦИОМ получают схожую статистику уже третий год. В 2013 году за повышение возрастного ценза высказались 76% опрошенных, а против – 20%. Максимум голосов «за» был получен в 2014 году (79%).

Объем выборки для исследования составил 6000 человек.

Ограничение на покупку алкоголя до 21 года действует, к примеру, в США, где довольно часто критикуется. Те, кто выступает за снижение ценза, указывают на то, что служить в вооруженных силах американцы могут с 18 лет. «Подорваться на мине где-нибудь в пустыне за океаном молодой человек может с 18 лет, но купить себе пива – лишь с 21 года», – замечают противники ограничения.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 27.12.16

Суд признал незаконным договор о размещении наружной рекламы в метро. / «Уральские авиалинии» пополнили парк еще одним аэробусом А320. / В Когалыме нефтяник похитил у предприятия более 13 млн рублей.

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter