NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 29.12.16

Российская армия избавилась от «офицеров-сержантов»

Российская армия избавилась от «офицеров-сержантов»

В российских войсках больше не будет так называемых офицеров-сержантов. Странная ситуация, когда на должности сержантов и старшин назначали офицеров, создалась во времена реформы, объявленной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым. Теперь Минобороны РФ столкнулось с нехваткой офицерских кадров.

Переход российских вооруженных сил на новый облик состоялся в период с 2008 по 2012 год. Военное руководство организовало массовое сокращение офицерских должностей, пишут «Известия». Число офицеров сократилось в два раза, в результате младшему офицерскому составу было предложено уволиться в запас, либо занять должности сержантов. Бывало так, что офицеры становились простыми стрелками или пулеметчиками.

В статусе «офицеров-сержантов» максимально числилось около 10 тысяч человек. Постепенно их количество снижалось, в настоящее время осталось около тысячи военнослужащих, которых предстоит переназначить с сержантских и старшинских должностей.

Однако теперь возникла другая проблема: Минобороны столкнулось с острой нехваткой офицерских кадров. Некомплект составляет минимум 50 тысяч человек. Ожидается, что укомплектовать личный состав можно будет за счет контрактников, численность которых в будущем году должна составлять 425 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.12.16

В Талицком районе раскрыто убийство женщины, чье тело было найдено в колодце (ФОТО). / Наш ответ «Играм престолов» – фильм «Викинг», продолжение «Снежной королевы» и взрослая комедия (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / Трамп не хочет мстить России за «вмешательство» в выборы. США могут озвучить новые антироссийские санкции уже сегодня.

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter