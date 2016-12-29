Российская армия избавилась от «офицеров-сержантов»

Публикации за 29.12.16

В российских войсках больше не будет так называемых офицеров-сержантов. Странная ситуация, когда на должности сержантов и старшин назначали офицеров, создалась во времена реформы, объявленной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым. Теперь Минобороны РФ столкнулось с нехваткой офицерских кадров.

Переход российских вооруженных сил на новый облик состоялся в период с 2008 по 2012 год. Военное руководство организовало массовое сокращение офицерских должностей, пишут «Известия». Число офицеров сократилось в два раза, в результате младшему офицерскому составу было предложено уволиться в запас, либо занять должности сержантов. Бывало так, что офицеры становились простыми стрелками или пулеметчиками.

В статусе «офицеров-сержантов» максимально числилось около 10 тысяч человек. Постепенно их количество снижалось, в настоящее время осталось около тысячи военнослужащих, которых предстоит переназначить с сержантских и старшинских должностей.

Однако теперь возникла другая проблема: Минобороны столкнулось с острой нехваткой офицерских кадров. Некомплект составляет минимум 50 тысяч человек. Ожидается, что укомплектовать личный состав можно будет за счет контрактников, численность которых в будущем году должна составлять 425 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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