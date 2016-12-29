Жители России растеряли оптимизм: лишь треть граждан верит в светлое будущее

Публикации за 29.12.16

В России существенно сократилось число тех, кто верит в лучшее в новом году. Если в прошлом декабре более половины жителей страны (54%) надеялись, что 2016 году будет лучше 2015-го, то в конце текущего года оптимистично настроены лишь треть граждан (33%). Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса, проведенного международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN.

При этом, отмечают социологи, число пессимистов в России продолжает снижаться уже несколько лет подряд, передает «Финмаркет». Если в конце 2013 года более трети (35%) населения не верили в лучшее в наступавшем 2014 году, то сейчас лишь 19% респондентов представляют будущее в мрачном свете.

Таким образом, заключают исследователи, индекс оптимизма на наступающий 2017 год в России составил 14 п.п. против 32 п.п. в прошлом году.

Как отмечают авторы исследования, такие результаты не удивительны и подтверждаются другим декабрьским опросом о главных событиях года, согласно которому более чем для 40% россиян уходящий год ассоциируется в первую очередь с кризисом, тяжелой экономической ситуацией. Годом ранее о кризисном состоянии экономики говорил лишь каждый десятый (9%) опрошенный. «Вероятно, проблема растущих цен и падающих доходов подорвала и общий оптимизм россиян», – заключают социологи.

Что касается мира в целом, то более половины (52%) жителей Земли надеются, что новый год будет лучше предыдущего. Пессимистично настроены 15% респондентов во всем мире. Не ждут каких-либо значительных изменений 27% респондентов, 6% затруднились ответить на вопрос. Согласно итогам исследования, мировой индекс оптимизма на 2017 год равен 37 п.п, тогда как в предыдущие два года этот показатель составлял 38 п.п.

Москва, Светлана Петрова

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