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Общество

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Публикации за 30.12.16

В пензенской многоэтажке взорвался самогонный аппарат

В пензенской многоэтажке взорвался самогонный аппарат

Жителям квартиры в доме на проспекте Строителей теперь не до Нового года: самогонный аппарат оставил их перед праздниками без оконных рам и перед перспективой большого ремонта.

Обитатели пензенской многоэтажки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, и сообщили в полицию. Правоохранители обнаружили в одной из квартир останки самогонного аппарата. Других пострадавших не было. Взрывная волна выбила стекла и вынесла оконную раму, сообщили в региональных управлениях МВД и МЧС.

В России легально производство самогона для личного употребления, но запрещена продажа частным образом произведенных спиртных напитков без лицензирования это деятельности. В случае Пензы отмечали, что этим летом, после очередного повышения цен на водку, самогонные аппараты стали продавать даже с уличных лотков.

Новый День: В пензенской многоэтажке взорвался самогонный аппарат

В Пензе самогонные аппараты столь популярны, что их продают с уличных лотков

Пенза, Алексей Усов

Пенза. Другие новости 30.12.16

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