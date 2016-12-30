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Общество

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Публикации за 30.12.16

Рособрнадзор лишил аккредитации пять вузов

Рособрнадзор лишил аккредитации пять вузов

Предновогодние проверки Рособрнадзора, проводившиеся с 23 по 29 декабря, привели пять вузов к лишению аккредитации и другим санкциям.

Как сообщает РИАН, новых студентов не смогут набирать Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Лишены аккредитации Калужский филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова и Курская академия государственной и муниципальной службы. У последнего вуза аккредитация отозвана лишь по нескольким специальностям.

Вузы, не прошедшие проверку, могут продолжать образовательную деятельность, но теряют право выдавать дипломы государственного образца. Студенты таких учебных заведений не имеют отсрочки от армии.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 30.12.16

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