Скончался советский космонавт Игорь Волк

Публикации за 04.01.17

Ушел из жизни летчик-космонавт, Герой Советского Союза Игорь Петрович Волк. Космонавт скончался 3 января. Ему было 79 лет.

На сайте администрации города Жуковский говорится: «Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов – человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов».

С мая 1965 года и по 2000 год Игорь Волк находился на летно-испытательной работе в Летно-исследовательском институте в Жуковском, где и жил. В 1978 году Игорь Волк был зачислен в отряд космонавтов. 17-29 июля 1984 года совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой совершил космический полет на космическом корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7», который длился 11 суток и 19 часов.

В 1995-1997 годах Игорь Волк возглавлял Летно-испытательный Центр ЛИИ имени Громова. Игорь Волк испытывал самолеты Су-27 и Су-27УБ на штопор, провел ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, Су-11, Су-15, Су-27 и многих других.

В 1984 году Игорю Волку было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Москва, Полина Николаева

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