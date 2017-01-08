В Москве убийца открыл стрельбу по полицейским и выстрелил в себя

Публикации за 08.01.17

В Москве при задержании покончил с собой подозреваемый в убийстве. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, а затем выстрелил в себя и умер.

Как сообщили в ГУ МВД Москвы, сегодня около половины седьмого утра в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. На место прибыли полицейские. Они установили, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека и скрылся. Потерпевший скончался на месте.

Как сообщает «Интерфакс», в ходе преследования подозреваемый был блокирован полицейскими, после чего произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции и застрелился. Начато расследование.

Москва, Полина Николаева

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