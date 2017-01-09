Ожидания-2017: будет только хуже, уверены 42% россиян / В лучшее изо всех сил верят 25%

Публикации за 09.01.17

Худшие времена для России и ее жителей еще впереди – в этом нерадостном прогнозе уверены 42% опрошенных ВЦИОМ. 24% думают, что самые большие сложности страна и народ переживают именно сейчас. 25% – оптимисты и считают, что худшее уже позади.

При этом, отмечают социологи, в целом в декабре 72% дали положительные оценки своей жизненной ситуации. Лишь 26% выразили однозначный пессимизм. Молодежь (80%) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (95%), настроены более позитивно, чем респонденты в возрасте 60-ти лет и старше (67%), а также с плохим материальным положением (30%).

Оценивая ситуацию в стране в целом 56% заявили о скорее положительном отношении, однако и количество отрицательных оценок достаточно велико – 41%.

Руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, отметил, что «непростой 2016 год завершился для большинства россиян на оптимистичной ноте». По его словам, во многом это объясняется «позитивными тенденциями» в политической сфере. «Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей, тем не менее это беспокойство рутинизировалось, стало менее эмоциональным», – считает он.

Львов считает, что «политическая стабильность, укрепившаяся в результате парламентских выборов, положительно повлияла на социальные ожидания», и политический фактор «перевесил» материальный. «Но это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на «восходящую кривую». Уровень тревог все еще высок: почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена еще впереди», – все же признал он.

Опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130-ти населенных пунктах в 46-ти областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек старше 18-ти лет. Статпогрешность не превышает 3,5%.

Москва, Зоя Березина

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