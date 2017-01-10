Не болтай! Секс и суицид – самые запретные темы для россиян

Публикации за 10.01.17

В семейных обсуждениях россиян есть два «табу» – это сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых (33%) и самоубийство (15%). При этом 47% опрошенных «Левада-центром» не смогли назвать никаких тем, о которых не принято говорить в семье, а затруднились с ответом 8%.

Также среди вопросов, которые не принято обсуждать с родными, респонденты назвали смерть или тяжелую болезнь близких и события, которые уже нельзя изменить или исправить (по 7%). Как сообщает «Интерфакс», для 5% опрошенных не подлежат обсуждению в кругу семьи вопросы религии, веры в бога. Еще 5% назвали в числе запретных «темные страницы истории страны».

4% опрошенных заявили, что в их семье не принято считать деньги в чужом кармане, включая родственников. Еще 4% респондентов сочли слишком чувствительными для обсуждения характеры близких людей, их отношения с окружающими.

Среди других запретных в семье тем россияне назвали экономику страны (3%), политику, отношение к руководителям государства (2%), внешнюю политику, действия России в других странах (2%).

Было опрошено 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 10.01.17

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