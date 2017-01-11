Мэр Томска обвинил Госдеп США в сборе голосов для его отставки / 15 тысяч горожан упрекают чиновника за неубранный снег и развал транспортной сети

Публикации за 11.01.17

Мэр Томска Иван Кляйн заявил, что подписи 15 тысяч горожан под петицией за его отставку подделали американские хакеры по заказу Госдепартамента. Глава города считает, что американцы изобрели программу-робота, которая ставит подписи и комментарии на сайте онлайн-петиций change.org.

Обращение с требованием сменить мэрию Томска из-за плохой уборки снега и создания транспортного коллапса в городе после изменения маршрутной сети, за неделю собрало больше 15,5 тысяч подписей.

Жители города массово поддерживают претензии к городским чиновникам в петиции к федеральным властям, где говорится о том, что с начала ноября в городе не производится полноценная уборка снега. Халатное отношение к своей работе администрации, управляющих компаний и бездействие со стороны надзорных контролирующих органов привело за два месяца к небывалым пробкам и аварийным ситуациям, которые сковывают жизнь города, говорится в петиции.

«Снег чистится лишь формально, по дорогам, проездам, придомовым территориям и тротуарам невозможно нормально передвигаться ни автомобилям, ни пешеходам. При наступлении весны, город превратится в одно сплошное болото, потому что вывозить снег, со слов администрации города просто некуда. Вопрос с утилизацией снега поднимался несколько раз, но остается в зачаточном состоянии» – обвиняют авторы петиции городскую администрацию.

Еще одной претензией стали аукционы на предоставление услуг по перевозке пассажиров, в которых перевозчикам были заданы весьма жесткие требьования.

«В итоге город лишился 50% транспорта, что привело к коллапсу пассажироперевозок. Горожане по 30-40 минут ожидают свою маршрутку, опаздывают на работу, из многих районов после 21.00 часа невозможно уехать.

В непосредственной близости к городской черте раздаются участки под строительство новых микрорайонов без заранее подготовленной инфраструктуры и без учета транспортной доступности, что опять же приводит к многочасовым пробкам, аварийным ситуациям и отсутствию возможности быстро приехать по вызову для экстренных служб» – говорится в петиции в адрес президента РФ.

«Подписываюсь, так как вижу этот бардак своими глазами ежедневно. Снег не вывозят, а только сгребают по обочинам, отчего улицы города напоминают желоба, очень много ДТП. Более или менее выглядят центральные улицы, но это скорее из-за их изначальной большей ширины. Нет улиц в Томске, ширина которых уменьшилась менее чем в полтора раза. При этом власть, не стесняясь, обсуждает намерение финансировать дальнейшую уборку из средств, предназначенных на уборку города осенью-зимой 2017 года», – комментируют горожане, подписавшие петицию.

Глава города обвинил в создании петиции и подписей с комментариями под ней американский Госдеп, а его заместитель Сергей Аушев объявил, что в проблемах города виноваты сами горожане. «Где в основном застревали машины? Во дворах! то та зона ответственности, за которую отвечают сами люди! Жители сами должны решать, стоит ли им заключать договоры с управляющими компаниями на уборку снега или нет. Если это в договоре не прописано, то УК и не вывозит снег» – приводит «Комсомольская правда» комментарий чиновника.

Томск, Алексей Усов

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