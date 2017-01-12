Под Владимиром погиб многодетный «алхимик», пытавшийся сварить на кухне золото

Публикации за 12.01.17

В райцентре Меленки под Владимиром погиб 30-летний мужчина, пытавшийся у себя на кухне получить золото. СКР начал доследственную проверку по факту гибели «алхимика», по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла накануне вечером. Мужчина решил провести химический опыт, купил химреактивы и начал на кухне приготовление состава, из которого планировал получить сплав золота. Опыт закончился хлопком, мужчина получил серьезные травмы и по дороге умер в машине «скорой» от острой кровопотери.

Следствие полагает, что «золотой рецепт» мужчина обнаружил в интернете и решил испробовать его, не приняв всерьез информацию об опасности самостоятельного кустарного изготовления химической смеси. Погибший работал на пилораме, воспитывал с супругой троих малолетних детей, младшему ребенку исполнился месяц.

Владимир, Зоя Березина

Владимир. Другие новости 12.01.17

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