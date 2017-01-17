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Общество

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Публикации за 17.01.17

«Не страшна врагов туча, если армия могуча». Россияне верят в Вооруженные Силы / «Вежливые люди», Шойгу, Крым и Сирия – вот факторы позитива

«Не страшна врагов туча, если армия могуча». Россияне верят в Вооруженные Силы «Вежливые люди», Шойгу, Крым и Сирия – вот факторы позитива

Абсолютное большинство – 92% – россиян считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить народ. Скептически настроены в этом вопросе только 5% опрошенных .

Кроме того, 76% респондентов считают, что за последние 2-3 года боеспособность Вооруженных Сил РФ повысилась (год назад об этом говорили 73%). Доля негативных ответов крайне низкая – лишь 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 15% опрошенных.

Характерно, что оценка динамики ситуации зависит от возраста респондентов – чем они старше, тем более заметны для них достигнутые изменения. Так, в возрастной группе 18-24-летних 71% придерживаются точки зрения, что боеспособность российской армии повысилась. Среди достигших возраста 60-ти лет и старше этот показатель существенно выше – 81%. Среди тех, кто выражают высокую осведомленность о положении дел в армии, эта доля составляет 83%.

Роль армии как института в современном российском обществе, по оценкам респондентов, крайне значима. Так, 70% опрошенных считают, что армия оказывает воздействие на жизнь граждан, 75% отмечают ее влияние на развитие экономики. Убежденность в том, что армия играет важную роль в экономическом развитии, с возрастом увеличивается и достигает наиболее высоких значений в группах от 45-ти лет и старше. Чем старше респонденты, тем более четко выражено осознание влияния армии на жизнь общества: если в возрастных группах от 18 до 34 лет признают наличие такого влияния 66%, то в группе от 60 лет и старше показатель составляет 78%.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что россияне «солидарны с президентом России в его оценке боеспособности армии, её готовности к отражению любого потенциального агрессора». По словам Федорова, столь высокая оценка сформирована «прежде всего позитивным информационным фоном последних трех лет». Это крупномасштабные военные учения, популярные военные игры (типа «Танкового биатлона» и «Авиадартс»), поступление новой техники в войска. «Огромную роль сыграли эффективное участие «вежливых людей» в освобождении Крыма и успехи российских Воздушно-космических сил в сирийском конфликте. Дали эффект усилия министра Сергея Шойгу по восстановлению общественного престижа офицерского корпуса и армии в целом», – отметил социолог.

Опрос проведен в октябре 2016 года в 130-ти населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек старше 18-ти лет.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 17.01.17

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