Не хирург и не певец… В РПЦ составили список запретных профессий / Но если очень надо – то можно!

Публикации за 17.01.17

Врач, певец, танцор, актер, госслужащий, спортсмен, шоумен – вот краткий перечень профессий, не совместимых со священным саном. Список «запрещенных профессий» составили в РПЦ. Документ обнародован на сайте Московского патриархата для обсуждения Межсоборным присутствием и направлен в епархии для получения отзывов.

В документе говорится, что духовным лицам запрещаются занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например врачебная практика, особенно хирургия. «Несчастный случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана», – так объяснен запрет.

При этом в документе указано: крымский святитель Лука (Войно-Ясенецкий) совмещал архиерейское служение с преподаванием медицины и хирургической практикой, но «это исключение, связанное с обстоятельствами времени, в которое он подвизался, не следует возводить в правило». Отдельно оговорено, что правящий архиерей может санкционировать врачебную деятельность клирика, «если таковая способна принести благие плоды».

Также, говорится в документе, священнослужители не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством. Однако клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом «непредосудительного бизнеса», не участвуя в управлении им.

Межсоборное присутствие – возрожденный патриархом Кириллом церковный совещательный орган, который был создан в начале XX века и сейчас не имеет аналогов в православном мире. Он основан на принципе коллегиальности, в подготовке самых важных решений участвуют не только официальные лица, архиереи, но и простые священники, монахи, миряне, которые готовят решения по наиболее важным вопросам деятельности Церкви.

Москва, Зоя Березина

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