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Общество

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Публикации за 18.01.17

Паспорта в России будут выдавать банки

Паспорта в России будут выдавать банки

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Банку России, «Сбербанку» и ВТБ рассмотреть вопрос о передаче банкам функций по оформлению российских и загранпаспортов, а также других документов, в том числе миграционных. Об этом сообщает со ссылкой на копию протокола совещания у Игоря Шувалова, оказавшуюся в распоряжении издания. Сейчас данные документы оформляет ФГУП «Паспортно-визовый сервис», подведомственный МВД РФ.

В документе не говорится о сроках реализации данного поручения, а также не указывается, какие именно функции ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Шувалов предлагает передать банкам.

Представитель первого вице-премьера подтвердил РБК, что Шувалов действительно дал поручение главе МВД Владимиру Колокольцеву и банкам. Отмечается, что подобная инициатива необходима для сохранения конкуренции: если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам.

Представитель Шувалова отметил, что эта мера значительно облегчит для граждан процесс получения паспортов и других документов, учитывая доступность отделений многих банков.

В ЦБ, «Сбербанке» и ВТБ не комментируют поручение вице-премьера.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.01.17

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