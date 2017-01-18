Паспорта в России будут выдавать банки

Публикации за 18.01.17

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Банку России, «Сбербанку» и ВТБ рассмотреть вопрос о передаче банкам функций по оформлению российских и загранпаспортов, а также других документов, в том числе миграционных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания у Игоря Шувалова, оказавшуюся в распоряжении издания. Сейчас данные документы оформляет ФГУП «Паспортно-визовый сервис», подведомственный МВД РФ.

В документе не говорится о сроках реализации данного поручения, а также не указывается, какие именно функции ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Шувалов предлагает передать банкам.

Представитель первого вице-премьера подтвердил РБК, что Шувалов действительно дал поручение главе МВД Владимиру Колокольцеву и банкам. Отмечается, что подобная инициатива необходима для сохранения конкуренции: если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам.

Представитель Шувалова отметил, что эта мера значительно облегчит для граждан процесс получения паспортов и других документов, учитывая доступность отделений многих банков.

В ЦБ, «Сбербанке» и ВТБ не комментируют поручение вице-премьера.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.01.17

Среди напавших на химзавод Красноуральска оказался вор и дезертир по кличке Руся (ФОТО). / В Севастополе на Крещение перекроют движение транспорта: в городе пройдёт крестный ход. / Под Верхней Пышмой горящая свалка травит химикатами целый поселок (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»