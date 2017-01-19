ФОМ: половину жителей России не устраивает положение дел в стране / Но граждане верят, что через 20 лет жизнь станет лучше

Публикации за 19.01.17

Мнения жителей России о положении дел в стране разделились примерно поровну: 45% сограждан недовольны им, а 47% – довольны, 8% граждан затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Больше всего недовольства у участников опроса вызывает работа властей в сфере здравоохранения (60%), экономики (48%), социальной защиты (40%), образовании (39%). В то же время 57% россиян говорят о хорошей работе властей в правоохранительной сфере и 51% – в образовании.

При этом улучшения качества медуслуг через 20 лет ожидают 52% респондентов, положения в сфере экономики – 49%. По мнению 40% граждан, уровень социальной защиты пожилых останется прежним, лишь 31% ждет улучшений, а каждый пятый (21%) прогнозирует ухудшение. 59% респондентов сомневаются, что в будущем государственная пенсия обеспечит им достойную жизнь.

В то же время население страны оптимистично настроено насчет будущего положения дел в стране. 59% респондентов ожидают, что жизнь в России через 20 лет станет лучше (7% ждут ухудшения, 28% считают, что положение останется таким же).

Из итогов опроса также следует, что россияне предпочитает не строить далеко идущих планов на будущее. Только 6% респондентов планируют более чем на 10 лет, 20% – на три-пять лет, 48% планируют на год вперед и меньше. 24% граждан вообще не строят планов.

Социологи отмечают, что жители России в основном надеются на себя: 57% опрошенных заявили, что их материальное положение зависит от лично приложенных усилий. О влиянии внешних обстоятельств говорят 36% опрошенных, 7% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года с выборкой в 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 49 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Фото: rusimperia-inf.ru.

Москва, Светлана Петрова

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