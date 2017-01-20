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Общество

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Публикации за 20.01.17

Медведев внес в список запрещенных наркотиков 8 новых видов «зелья»

Медведев внес в список запрещенных наркотиков 8 новых видов «зелья»

Правительство России обновило список запрещенных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее премьера Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что изменения «вносятся в акты правительства РФ в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств». В постановлении перечислены 8 новых веществ, оборот которых запрещается в стране.

Список наркотических препаратов, а также их прекурсоров, и психотропных веществ включен в действующий закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Перечень начал формироваться в феврале 2015 года после введения уголовной ответственность за оборот «спайсов». Также была введена административная ответственность за употребление психоактивных веществ, напоминает «Коммерсантъ».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.01.17

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