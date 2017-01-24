В Курске 20-летний наркоман вышел «погулять» по проводам между высоток и разбился насмерть

Публикации за 24.01.17

На Майском бульваре в Курске сорвался с высоты в 30 метров и погиб 20-летний парень, злоупотреблявший наркотиками. Региональный СКР начал доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте происшествия работают следователи. Установлено, что погибший на высоте около 30 метров пытался перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными многоквартирными домами, расположенными друг от друга на расстоянии около 100 метров. Приблизительно на середине пути он сорвался, упал на землю и умер на месте.

Погибшим оказался 20-летний парень, проживавший в Курске на улице Советской. Родители погибшего пояснили, что сын употреблял наркотики, однако причину таких его необдуманных действий не знают.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курск, Зоя Березина

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