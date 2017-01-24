NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 24.01.17

В Курске 20-летний наркоман вышел «погулять» по проводам между высоток и разбился насмерть

В Курске 20-летний наркоман вышел «погулять» по проводам между высоток и разбился насмерть

На Майском бульваре в Курске сорвался с высоты в 30 метров и погиб 20-летний парень, злоупотреблявший наркотиками. Региональный СКР начал доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте происшествия работают следователи. Установлено, что погибший на высоте около 30 метров пытался перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными многоквартирными домами, расположенными друг от друга на расстоянии около 100 метров. Приблизительно на середине пути он сорвался, упал на землю и умер на месте.

Погибшим оказался 20-летний парень, проживавший в Курске на улице Советской. Родители погибшего пояснили, что сын употреблял наркотики, однако причину таких его необдуманных действий не знают.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курск, Зоя Березина

Курск. Другие новости 24.01.17

Трассу Пермь – Екатеринбург «оккупировали» экипажи ДПС с камерами видеофиксации. Причина – высокая аварийность. / В Туринской больнице пациентам с туберкулезом выдавали таблетки с истекшим сроком годности. / «Отдам квадроцикл в музей», – победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин вернулся в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter