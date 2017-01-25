В Белоруссии поймали наркокурьеров с кокаином и украденной картиной Шишкина (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

Сотрудники МВД Белоруссии задержали с поличным наркокурьеров и изъяли у них крупную партию кокаина, а также похищенную в 2013 году картину известного русского художника Ивана Шишкина.

Как сообщает пресс-служба МВД Белоруссии, в конце прошлого года оперативники получили информацию о группе лиц, организовавших поставку наркотиков и психотропных веществ из России в Беларусь. Правоохранителям было известно, что в январе ожидается поставка очередной партии «товара» из России и одновременный возврат в Москву неустановленной дорогостоящей картины. 16 января злоумышленников задержали. В гараже, который арендовал организатор криминального бизнеса – 36-летний житель агрогородка Ждановичи – были обнаружены и изъяты 552 таблеток экстази, почти 250 граммов кокаина и свыше 300 граммов гашиша.

В автомобиле наркокурьеров оперативники обнаружили картину и обратили внимание на надпись «И. Шишкин. 1897 г.». Запрос был направлен в Интерпол. Оказалось, что картина художника Шишкина «Лес. Ели» была похищена в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области России. Также были похищены работы художников Константина Коровина («Рыболов») и Станислава Жуковского («Первый снег»).

У наркокурьеров оказалась украденная картина Ивана Шишкина (фото – МВД Белоруссии)

По предварительной информации, картину Шишкина привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. Если бы наркокурьеров не взяли, картину отвезли бы в Москву и продали гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина. По оценкам специалистов, стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 млн долларов. Но поскольку легально сбыть ее было невозможно, злоумышленники готовы были продать ее за намного меньшую сумму. Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность.

Эксперты подтвердили подлинность полотна (фото – МВД Белоруссии)

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» УК Белоруссии.

Минск, Зоя Березина

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