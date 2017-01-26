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Общество

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Публикации за 26.01.17

Жители России разуверились в улучшении отношений с США при Трампе

Жители России разуверились в улучшении отношений с США при Трампе

В России заметно уменьшилось число граждан, которые ждут улучшения российско-американских отношений после избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты «Левада-центра». Если в ноябре прошлого года 54% жителей РФ верили в изменение отношений между двумя странами в лучшую сторону, то в январе таковых оказалось 46%.

Каждый десятый участник опроса (10%) считает, что двусторонние отношения России и США ухудшаться (3% в ноябре). Почти треть респондентов (29%) убеждены в том, что отношения останутся прежними (27% в ноябре). 15% участников опроса затруднились дать прогноз.

Большинство опрошенных знают о выдвигаемых против России обвинениях во вмешательстве в избирательную кампанию США: 18% из них внимательно следят за развитием событий, а 63% что-то слышали об этом. В то же время каждый пятый (19%) не осведомлен об этих подозрениях.

Согласно результатам опроса, 12% респондентов уверены в российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Однако 72% граждан считают, что Москва не вмешивалась в американские выборы, 16% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Ранее российские власти неоднократно отвергали обвинения Вашингтона в хакерских атаках с целью повлиять на результаты президентских выборов в США. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал клеветническими утверждения о вмешательстве России в выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал непрекращающиеся обвинения России в хакерских атаках как истерику.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.01.17

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