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Общество

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Публикации за 27.01.17

Замминистра Тверской области попался на взятке в 4 млн рублей

Замминистра Тверской области попался на взятке в 4 млн рублей

Заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин задержан за получение взятки в 4 млн рублей. Об этом сообщают региональные МИсо ссылкой на свои источники в СКР. Пресс-секретарь регионального СКР Валерия Павлова на звонки не отвечала.

По данным «ТвериГрада», Ильин был задержан накануне. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Министр экономического развития Тверской области Ольга Павлова в интервью «Коммерсанту» заявила: «Я знаю ровно столько же, сколько и вы, и ровно из тех же источников, что и вы». В центральном районном суде Твери рассказали, что к ним пока не поступало ходатайство об избрании меры пресечения, но не исключили, что «оно появится на выходных». Телефон Ильина – вне зоны доступа.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что дело может быть связано с получением субсидии на модернизацию для предприятий, которую выделяют из областного бюджета. Размер субсидии доходит до 5 млн руб., так что сумма 4 млн руб. набралась в результате «коллективной взятки». Ильин на своем посту курировал этот вопрос.

Денис Ильин занимает должность замминистра экономического развития Тверской области с сентября 2013 года. До этого он год работал в министерстве начальником управления развития малого предпринимательства и инноваций. С ноября 2006 года по февраль 2008 год Ильин занимал должность главного специалиста-эксперта в департаменте финансов Тверской области, а в департаменте экономики работал начальником отдела внешнеэкономических связей и заместителем начальника департамента.

Тверь, Зоя Березина

Тверь. Другие новости 27.01.17

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