Росстат: жители РФ выбрасывают на помойку четверть купленной еды

Публикации за 27.01.17

Эксперты Росстата оценили, сколько продуктов питания выбрасывают жители России. Выяснилось, что, несмотря на экономический кризис, население выкидывает на помойки около четверти купленной еды.

По словам замглавы ведомства Константина Лайкама, в расход идут в среднем 25% купленных свежих фруктов, 15% мясных консервов, 20% картофеля и муки, 5-6% йогуртов и колбасных изделий и около 3% хлеба и молока. Однако, отметил чиновник, по сравнению с другими странами жители России не самые расточительные.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), ежегодно во всем мире на мусорки попадают около 1,4 млрд тонн продуктов, сообщает «Российская газета». Объем выбрасываемых продуктов на душу населения в Европе составляет 95 кг в год, в Северной Америке – 115 кг, в бедных странах Африки и в Юго-Восточной Азии – лишь 6-11 килограммов. В России аналогичный показатель равен 56 кг.

Отмечается, что в развитых странах около 30% всех продуктов выкидывается неиспользованными, тогда как в развивающихся странах 40% еды просто не добирается до потребителя, испортившись из-за плохих дорог, мест хранения и т.д.

Отечественные эксперты отмечают, что «россияне заелись не больше, чем американцы и европейцы, но в России эта проблема связана с режимами хранения продукции и с ее качеством». Таким образом, население России даже в кризис не готово употреблять в пищу купленную продукцию, если она некачественна или испорчена, заключают они.

Москва, Светлана Петрова

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