NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 29.01.17

Когда-то Путина звали Расулом

Когда-то Путина звали Расулом

Во Владимирской области новорожденного назвали в честь министра обороны России. Мальчик появился на свет сегодня. Его зарегистрируют как Шойгу Хурмедовича Джураева.

Семья Джураевых приехала в Россию из Таджикистана и поселилась в деревне Легково Александровского района Владимирской области. На сегодняшний день все члены семьи – граждане России. Как оказалось, имя новорожденному придумал дед, уважающий Сергея Шойгу за то, что он сумел возродить МСЧ.

Отметим, что в этой семье одному из малышей недавно сменили имя Расул на Путин, сообщает газета «Новый город Александров». Путин Джураев приходится Шойгу Джураеву двоюродным братом. Отметим, что Джураевы не единственные во Владимирской области, дающие своим детям необычные имена. Недавно жительница того же Александровского района назвала дочь Свободой.

Владимир, Светлана Намская

Владимир. Другие новости 29.01.17

Гонки со смертельным исходом: полиция расследует причины ДТП в Красноуфимске (ФОТО). / Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун взял «серебро» на Чемпионате Европы. / ДТП в центре: на Малышева-Белинского столкнулись 3 машины (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter