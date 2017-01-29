Когда-то Путина звали Расулом

Публикации за 29.01.17

Во Владимирской области новорожденного назвали в честь министра обороны России. Мальчик появился на свет сегодня. Его зарегистрируют как Шойгу Хурмедовича Джураева.

Семья Джураевых приехала в Россию из Таджикистана и поселилась в деревне Легково Александровского района Владимирской области. На сегодняшний день все члены семьи – граждане России. Как оказалось, имя новорожденному придумал дед, уважающий Сергея Шойгу за то, что он сумел возродить МСЧ.

Отметим, что в этой семье одному из малышей недавно сменили имя Расул на Путин, сообщает газета «Новый город Александров». Путин Джураев приходится Шойгу Джураеву двоюродным братом. Отметим, что Джураевы не единственные во Владимирской области, дающие своим детям необычные имена. Недавно жительница того же Александровского района назвала дочь Свободой.

Владимир, Светлана Намская

Владимир. Другие новости 29.01.17

Гонки со смертельным исходом: полиция расследует причины ДТП в Красноуфимске (ФОТО). / Фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун взял «серебро» на Чемпионате Европы. / ДТП в центре: на Малышева-Белинского столкнулись 3 машины (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»