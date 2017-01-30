Атаманам придется соблюдать антикоррупционные ограничения для чиновников / Путин выставил казакам условия участия в жизни государства

Публикации за 30.01.17

Президент РФ объяснил казакам: если те хотят влиять на жизнь государства, им придется соблюдать нормы, действующие для лиц, наделенных правом решать вопросы муниципального, регионального или федерального уровня. Казачьи атаманы смогут быть даже губернаторами, но только при соблюдении антикоррупционных норм и других ограничений, действующих для госслужащих.

Президент РФ внес в Госдуму законопроект, который дает возможность казакам напрямую участвовать в жизни государства. Например, атаманы смогут занимать государственные посты и возглавлять муниципалитеты. В законопроекте указано, какие ограничения за это придется принять представителям казачьих общин: на них будут распространяться все нормы, запреты и наказания, что предусмотрены для госслужащих. В частности, казачьим атаманам в роли госслужащих придется отказаться от дорогих подарков и разного рода самовольного награждения.

На госслужбу смогут попасть только реестровые казаки: члены обществ, что внесены в госреестр казачьих обществ РФ.

Членам казачьих обществ разрешат занимать любые государственные должности (например, секретаря ЦИК субъекта России, губернатора, председателя парламента субъекта России и других) при условии, что они откажутся от жалованья в казачьей организации. В законопроекте говорится, что атаманы не смогут в своих обществах курировать деятельность, связанную с получением прибыли и будут не вправе действовать как чиновники для коммерческой выгоды своего общества.

При этом казак на госдолжности может исполнять обязанности главы казачьего общества – при соблюдении ограничений, чтобы избежать конфликта интересов.

Избрание атаманом казака-чиновника должно быть согласовано с руководством государственной организации, в которой казак замещает должность. При этом все атаманы казачьих обществ, включая тех, что могут замещать госдолжности, утверждаются федеральным органом по взаимодействию с казаками.

Казачьи атаманы, независимо от того, замещают ли они госдолжности или нет, должны декларировать сведения об имуществе, доходах и расходах – как личных, так и членов семьи. Если атаман не предоставит декларацию или указывает в ней неверные сведения, он будет лишен полномочий. Атаманов будет снимать высший орган управления войскового казачьего общества, но по указаниям от федерального органа, который осуществляет связь между исполнительной властью и казачеством.

«Эту инициативу нужно было внести еще давно. Еще тогда, когда был продекларирован и принят с поправками 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества». Атаманы войсковых казачьих обществ, входящие в государственный реестр и числящиеся на госслужбе, зачастую одновременно исполняют обязанности заместителей губернаторов субъектов федерации. К примеру, Донское войско сегодня возглавляет Гончаров, параллельно он является первым заместителем губернатора. Таким образом, получался дисбаланс законодательной власти. Поэтому сегодня президент с помощью этой инициативы ставит все на свои места. Это продолжение интеграции казаков в государственную службу», – объяснил в комментариях НСН зампред думского комитета по обороне, верховный атаман Союза казачьих войск России и Зарубежья Виктор Водолацкий.

При этом думский атаман заявил, что антикоррупционные нормы не будут обременительны для казаков, потому что в это среде нет коррупции: «В казачьих рядах по определению нет, и не может быть коррупции. Потому что казачество возрождает традиции и культуру верного служения Отечеству».

Атаман Волгоградского казачьего общества Александр Кривенцов прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о необходимости казачьих атаманов отчитываться о доходах: «Раз президент так решил, значит так и нужно. Меня это никоим образом не обременяет и не настораживает. Я подписался на службу государству, люблю свою Родину и как законопослушный гражданин буду отчитываться о доходах и расходах, как своих, так и доходах членов моей семьи», – приводит «Коммерсант» реакцию одного из атаманов.

О том, что в Кремле и правительстве разрабатывают новые правила взаимодействия казаков с государством, стало известно в начале декабря. Правда, тогда Войсковой атаман Иркутского казачьего общества Николай Шахов отмечал, что норма затронет только руководство казачьих обществ, который в стране больше тысячи. Итоговый документ, внесенный в Госдуму, показал .что часть норм распространяется на любых казаков, которые решат поступить на госслужбу.

Для атаманов ключевое изменение заключается в том, что сейчас антикоррупционное законодательство запрещает чиновникам одновременно с госслужбой управлять хозяйствующим субъектом. Казачьи общества де-юре являются хозяйствующими субъектами, потому их атаманы сейчас лишены права замещать госдолжности. Необходимость снять запрет на замещение реестровыми казаками подобных должностей в пояснительной записке к законопроекту объясняется тем, что такой запрет может привести к дискриминации казаков с конституционно-правовой точки зрения.

В госреестр России включено 11 войсковых казачьих обществ – Центральное (объединяет казаков Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Москвы), Волжское, Донское, Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, Терское и Уссурийское.

Москва, Алексей Усов

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