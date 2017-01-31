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Общество

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Публикации за 31.01.17

Белые тигры напали на пьяного работника цирка в Волгограде

Белые тигры напали на пьяного работника цирка в Волгограде

Во время гастролей в волгоградском цирке труппы Ольги Денисовой с программой «Тайна белых тигров» произошло ЧП. Пьяный рабочий труппы неизвестно зачем зашел в вольер к тиграм перед выступлением.

Тигры, что, как правило, сильно не любят нетрезвых людей, напали на молодого человека. Как сообщает V1.ru, помощник дрессировщика сумел сам выбраться из клетки и позвать на помощь. Он был госпитализирован с многочисленными рваными ранами и успешно прооперирован. Жизни 24-летнего работника труппы ничто не угрожает.

Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента. По словам членов труппы, в день ЧП пострадавший не должен был заниматься с тиграми, и тем более, не должен был входить в вольер в состоянии опьянения.

Белые тигры – это бенгальские тигры с врождённой мутацией, которая приводит к полностью белой окраске: тигр с чёрно-коричневыми полосами на белом мехе и голубыми глазами. Знаменитые дикие кошки, мастерство дрессировки которых показывает заслуженная артистка России Ольга Денисова, прибыли из Москвы в Волгоград в цирковой программе «Тайна белых тигров». На арене белые тигры прыгают через огонь, качаются на качелях, крутятся на вращающихся шарах и выполняют массу других довольно сложных для этих животных трюков.

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