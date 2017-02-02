ЕСПЧ присудил Навальному 63 тыс. евро компенсации за задержания на митингах

Публикации за 02.02.17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал нарушения со стороны российских властей при задержании политика Алексея Навального в ходе акций протеста в Москве в 2012-2014 годах. И присудил оппозиционному деятелю около 63,6 тыс. евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, включая оплату расходов на услуги адвокатов в размере 12,6 тыс. евро. Таким ЕСПЧ удовлетворил 7 жалоб активиста.

Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили положений статей 11 (гарантия свободы собраний и объединений), 5 (гарантия права на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По утверждению Навального, правоохранители незаконно задерживали его семь раз: после президентских выборов в марте 2012 года, после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года (трижды), у здания СКР в октябре 2012 года и у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года (дважды). Оппозиционер назвал задержания попыткой помешать его политической деятельности. По шести случаям Навальный был приговорен к различным штрафам и к семи дням административного ареста. Попытки активист оспорить эти судебные постановления в российских судах оказались безуспешными.

ЕСПЧ согласился, что при задержаниях было нарушено право истца на мирные собрания, в шести случаях суд также усмотрел нарушение права на справедливое разбирательство. Претензию о дискриминации по политическим мотивам суд решил не рассматривать, сообщает «Коммерсантъ».

Российские власти в ходе рассмотрения жалобы направили в Страсбургский суд возражения, согласно которым вмешательство правоохранителей было признано обоснованным и необходимым с точки зрения предотвращения беспорядков. В каждом из семи заявленных случаев Навальный пытался провести несанкционированное мероприятие, указали власти РФ.

Москва, Светлана Петрова

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