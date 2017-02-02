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Общество

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Публикации за 02.02.17

ЕСПЧ присудил Навальному 63 тыс. евро компенсации за задержания на митингах

ЕСПЧ присудил Навальному 63 тыс. евро компенсации за задержания на митингах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал нарушения со стороны российских властей при задержании политика Алексея Навального в ходе акций протеста в Москве в 2012-2014 годах. И присудил оппозиционному деятелю около 63,6 тыс. евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, включая оплату расходов на услуги адвокатов в размере 12,6 тыс. евро. Таким ЕСПЧ удовлетворил 7 жалоб активиста.

Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили положений статей 11 (гарантия свободы собраний и объединений), 5 (гарантия права на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По утверждению Навального, правоохранители незаконно задерживали его семь раз: после президентских выборов в марте 2012 года, после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года (трижды), у здания СКР в октябре 2012 года и у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года (дважды). Оппозиционер назвал задержания попыткой помешать его политической деятельности. По шести случаям Навальный был приговорен к различным штрафам и к семи дням административного ареста. Попытки активист оспорить эти судебные постановления в российских судах оказались безуспешными.

ЕСПЧ согласился, что при задержаниях было нарушено право истца на мирные собрания, в шести случаях суд также усмотрел нарушение права на справедливое разбирательство. Претензию о дискриминации по политическим мотивам суд решил не рассматривать, сообщает «Коммерсантъ».

Российские власти в ходе рассмотрения жалобы направили в Страсбургский суд возражения, согласно которым вмешательство правоохранителей было признано обоснованным и необходимым с точки зрения предотвращения беспорядков. В каждом из семи заявленных случаев Навальный пытался провести несанкционированное мероприятие, указали власти РФ.

Москва, Светлана Петрова

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