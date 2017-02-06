В МЧС началась масштабная структурная реформа

Публикации за 06.02.17

МЧС России готовит серьезную реформу, рассчитанную до 2020 года и уже утвержденную президентом РФ. Будут упразднены региональные центры, ведомство перейдет на трехуровневую систему управления и финансирования. За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей. Также, пишут «Известия», будет завершено создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, а в первом полугодии 2017 года реорганизуют 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.

Трехуровневая система управления и финансирования МЧС предполагает вертикаль управления федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней. Из новой схемы исключается одно управленческое звено – региональные центры. Такая система управления уже реализована рядом ведомств и подтвердила свою эффективность. Именно этим нововведением и был вызван указ президента о кадровых изменениях в руководящем составе МЧС, подписанный на минувшей неделе. Руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

В соответствии с указом президента РФ, вступившим в силу с 1 января 2017 года, утверждена предельная штатная численность МЧС России – 288 565 человек. Сейчас вместо восьми существовавших ранее региональных центров стало четыре. В состав Центрального регионального центра вошли приволжские регионы, в состав Сибирского – регионы Урала и Дальнего Востока, к Южному региональному центру МЧС присоединяется Северо-Кавказский региональный центр. Кроме того, главные управления по Севастополю и Крыму уже присоединены к Южному региональному центру. Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры, а также их центры управления в кризисных ситуациях ликвидируются как юридические лица. Идет процесс передачи управленческих функций, который должен быть завершен в I квартале этого года. При этом все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации и несут службу. Высвобождающиеся при этом военнослужащие, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал будут направлены на усиление реагирующих подразделений.

Глава МЧС России Владимир Пучков в рамках продолжающихся преобразований представил на заседании правительства страны законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, устанавливается статус руководителей подразделений ФПС ГПС, которые по должности одновременно являются главными государственными инспекторами территориальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.

Москва, Зоя Березина

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