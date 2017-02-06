Опрос: стабильное «завтра» для россиян важнее «богатого» сегодня

Публикации за 06.02.17

Почти половина – 46% – россиян выбрали «сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне», нежели «много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее»– такой ответ предпочли 36% опрошенных «Левада-центром». Лишь12% респондентов выразили готовность «иметь собственное дело и вести его на свой страх и риск».

Как сообщает «Интерфакс», социологи выяснили, что для большинства россиян (60%) работа – это, прежде всего, источник получения средств к существованию. Для 18% «есть вещи, значащие гораздо больше, чем работа», а для 12% работа «важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты». Для 5% опрошенных работа – это неприятная обязанность.

На вопрос, где бы они предпочли работать, 36% россиян дали ответ «государственное предприятие, учреждение». 11% предпочли бы частную фирму или собственное дело. 10% сказали, что хотели бы заняться фермерством. По 8% опрошенных мечтают работать в иностранной компании или в органах государственной власти (муниципальных, городских, областных, федеральных). Работать за рубежом хотели бы лишь 5% россиян.

Опрос проведен 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Москва, Зоя Березина

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