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Общество

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Публикации за 07.02.17

Предприниматели все чаще жалуются прокурору на рейдеров

Предприниматели все чаще жалуются прокурору на рейдеров

62% жалоб российских бизнесменов в Генпрокуратуру связаны с рейдерством и незаконным уголовным преследованием. Большинство сообщений поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Южного федерального округа.

Согласно данным, предоставленным Генпрокуратурой, с 17 июня по 3 ноября прошлого года на линию генерального прокурора поступило 557 обращений от коммерсантов со всей страны, передает РБК. Большая часть (345) жалоб касаются вопросов рейдерства и необоснованного уголовного преследования, заключения под стражу и других мер пресечения.

Большинство жалоб поступили из Центрального федерального округа – 169 сообщений, из Северо-Западного федеральном округа на линию обращались 58 раз, в Южном федеральном округе зафиксированы 89 заявлений, Приволжье – 89, Урал – 42, Сибирь – 32, Дальний Восток – 26, Кавказ – 25, крымские предприниматели обратились в Генпрокуратуру 15 раз.

Кроме того, бизнесмены жалуются на нарушение порядка предоставления публичных услуг и проведения проверок, а также на необоснованное принятие мер административного принуждения.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявлял, что благодаря усилиям его ведомства бизнесу удалось вернуть 40 млрд рублей. За прошлый год Генпрокуратура выявила и устранила 4,7 млн нарушений прав граждан. Помимо этого бюджет получил 6 млрд рублей по искам прокуроров в сфере экономики.

Москва, Зоя Осколкова

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