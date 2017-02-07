В Нижнем Новгороде девушка разбилась насмерть при катании с горки

Публикации за 07.02.17

20-летняя студентка погибла при катании на тюбинге со склона откоса реки Ока в Приокского района Нижегородской области. Начата доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба СКР, по предварительным данным, две девушки-студентки, 20-ти лет и 21-го года, взяв «ватрушку», пришли на откос реки Ока в районе улицы Тропинина. При спуске со склона девушки врезались в дерево. Одна из них погибла на месте, ее подруга с черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Склон, с которого спускались на тюбинге студентки, не оборудован для катания.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято юридическое решение.

Нижний Новгород, Зоя Березина

Нижний Новгород. Другие новости 07.02.17

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