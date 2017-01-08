В Башкирии после катания с горки умер 5-летний ребенок

Публикации за 08.01.17

В башкирском городе Давлеканово начата доследственная проверка после смерти 5-летнего ребенка. Местные СМИ сообщили, что мальчик 3 января катался с горки и ударился головой, а через два дня скончался.

Мать мальчика утверждает, что врачи больницы Давлеканово недооценили тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, но, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, мальчик умер.

Как сообщает пресс-служба СКР, следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе причину смерти мальчика, а также лица или лиц, причастных к наступлению тяжких последствий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уфа, Полина Николаева

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