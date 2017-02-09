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Общество

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Публикации за 09.02.17

В Иркутской области задержан мэр Тайшетского района

В Иркутской области задержан мэр Тайшетского района

Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко был задержан сегодня утром на своем рабочем месте. В районной администрации проводится обыск, идет выемка документов. О задержании Величко и обыске сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Причину задержания Величко источник не назвал.

Как сообщает «Байкал-Дэйли», по данным местных СМИ, Величко задержан в связи с расследованием уголовного дела о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин. В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО «ВАВ» в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Однако установлено, что скважины ранее уже были обустроены в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

Тайшетский район находится на границе Иркутской области и Красноярского края. Насчитывает 88 населённых пунктов, в том числе шесть городских поселений. Население – более 74 тыс. человек.

Ранее, 2-3 февраля, текущего года по подозрению в получении взятки были задержаны мэр Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первый заместитель Артем Амосов. При обыске в доме заммэра нашли 2,57 млн рублей. По версии следствия, чиновники взяли деньги за «беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству» полигона твердых бытовых отходов. Амосов арестован на два месяца, Абраменко суд освободил из-под стражи.

Иркутск, Зоя Березина

Иркутск. Другие новости 09.02.17

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