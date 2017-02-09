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Общество

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Публикации за 09.02.17

Жительнице Кировской области выдали микрозаём под 2379% годовых

Жительнице Кировской области выдали микрозаём под 2379% годовых

В Омутнинском районе Кировской области местная жительница получила в микрофинансовой организации заем под 2379% годовых. «Кредитом» в итоге занялась местная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с заявлением к прокурорам обратилась клиентка микрофинансовой организации. В середине прошлого года жительница Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации денежный заем под 292% годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379% годовых.

Согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» на момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

В рассматриваемом случае микрофинансовой организацией были нарушены требования законодательства о микрофинансовой деятельности. По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес руководства микрофинансовой организацией внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, а сотрудник, допустивший нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Киров, Зоя Березина

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