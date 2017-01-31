В ЦБ предсказали сокращение микрозаймов из-за закона и умнеющих людей / Пока кредиты берут под 795 %

Публикации за 31.01.17

За год количество микрофинансовых организаций снизилось на четверть, и в ЦБ РФ предрекают дальнейшее сокращение пунктов выдачи «денег до зарплаты». В этом году часть компаний покинет рынок из-за ужесточающегося регулирования. С другой стороны, население потихоньку становится финансово более грамотным, что тоже не на руку МФО. Но средние цифры в этом сегменте все равно ошеломляют – максимальная ставка по месячному займу составляет 795 %. О том, что будет происходить на рынке микрозаймов в этом году, сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказали представители ЦБ РФ в УрФО.

На Урале на сегодняшний день зарегистрировано 336 микрофинансовых организаций, это на 25 % меньше, чем годом ранее. Непосредственно в Свердловской области зарегистрировано 44 компании, в эту статистику не попадают филиалы, чьи головные организации зарегистрированы в других регионах. Так же, как и в банках, процентные ставки по микрозаймам несколько снижаются. Сейчас предел – заем до 30 тысяч рублей на срок не более месяца под ставку в 795 %. На втором месте – кредиты максимум на полгода до 100 тысяч под 207 %, займы на срок более года предоставляют максимум под 63 %. На практике чаще всего люди берут «займы до зарплаты» – около 10 тысяч рублей на пару недель. Остальные сегменты – кредиты на поддержку малого бизнеса и потребительские займы со средней суммой в 150 тысяч рублей – развиты куда слабее.

С этого года ЦБ РФ разделит микрофинансовые организации на две группы. Это, во-первых, компании, которые могут привлекать вклады физлиц, давать займы суммой до миллиона рублей физлицам и до 3 млн на предпринимательские цели. Фактически такие компании по статусу будут более близки к банкам: для получения лицензии им необходимо соблюдать ряд требований, в том числе по объему собственного капитала, ЦБ будет проверять нормативы достаточности, резервы, требовать проводить ежегодный аудит и т.д. Вторая группа – это микрокредитные компании, которым запрещено привлекать средства физлиц, а в кредит физлицам они могут дать максимум 500 тысяч рублей. Зато нет требований к размеру капитала и ежегодный аудит не обязателен. «Компании должны определиться со своим статусом до 29 марта этого года, с 29 марта 2016 года был объявлен переходный период. В Свердловской области только одна компания соответствует всем требованиям», – отметила заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй.

Второе важное изменение, которому должны порадоваться заемщики, – вступивший с нового года в силу норматив о трехкратном ограничении начисления процентов по микрозаймам. Микрофинансовая организация не сможет начислять заемщику проценты, более чем в три раза превышающие сумму займа, до начала этого года пределом было четырехкратное превышение. Однако речь идет именно о процентах по займу, но не о штрафах за просрочку.

О третьем изменении NDNews.ru писал ранее – с 1 января этого года вступил в силу закон о коллекторах, по новым правилам, взыскивать долги могут только компании, включенные в государственный реестр, который ведет ФССП. «Часто потребители не в курсе, кто ведет взыскание, посредники, то есть, коллекторы, или сама микрофинансовая организация. Поэтому мы призываем обо всех фактах нарушений сообщать в Банк России, все обращения будут рассмотрены и переданы необходимым службам», – попросил начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в УрФО Сергей Кокоулин. Кстати, за прошлый год в управление службы по УрФО поступило 1200 жалоб, что на 60 % больше, чем в 2015-м, и около половины из них на действия коллекторов. Правда, в Банке России это связывают не только с ростом числа распоясавшихся коллекторов, но и с той информационной работой, которую начал регулятор. А заодно – с постепенно повышающейся грамотностью населения.

«С точки зрения поступающих к нам обращений портрет потребителя меняется не очень. Но можно отметить, что меньше неплатежеспособных людей стали брать займы, то есть те, которые еще при получении непонятно на что рассчитывают. Но актуальным остается проблема – люди не хотят читать договор», – рассказал Кокоулин. Его коллега в ответ заметила, что население все-таки становится финансово более грамотным. Кстати, она не исключает, что с серьезным повышением финансовой грамотности и МФО будут работать скромнее, желающие брать деньги под огромные проценты найдут способы получше «занять до зарплаты».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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