День запрета продовольственного импорта Минкульт хотел сделать праздником патриотизма / Кремль убедил министерство обойтись без празднования дня введения продуктового эмбарго

Публикации за 10.02.17

В Кремле убедили министра культуры Мединского и его подчиненных отказаться от идеи учредить в РФ «День патриотизма». Минкульт предлагал сделать праздничным 6 августа – день введения Москвой эмбарго на импорт продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.

Минкультуры накануне предложило, а к вечеру уже отказалось от идеи учредить новый государственный праздник, сообщает NEWSru. По замыслу ведомства Мединского «Днем патриотизма» должно было стать шестое августа: в этот день в 2014 году вступил в силу указ президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», запретивший импорт продовольствия из ЕС и других стран, что ввели санкции против России по случаю воссоединения с Крымом и событий на юго-востоке Украины.

Авторство идеи принадлежит президенту Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахману Янсукову. В ноябре 2016 года он предложил депутатам Госдумы рассмотреть его проект закона об учреждении такого праздника. «Установление новой памятной даты позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление», – говорилось в пояснительной записке к проекту Янсукова. «Введение российских контрсанкций... сплотило рядовых граждан и предпринимателей вокруг идеи построения экономической независимости России, что стало настоящим проявлением патриотизма в непростых для страны условиях постоянного политического и экономического давления», – считает бизнесмен.

9 февраля утром первый замглавы Мединского Владимир Аристархов заявил, что идея бизнесмена заслуживает внимания и предложил РАН организовать историко-хронологическую экспертизу для обоснования нового праздника и его даты.

После этого последовала недоуменная реакция Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в дипломатично-уклончивой форме отозвался, что затея довольно сомнительная: «Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна», – приводит слова Пескова РИАН.

После этого замминистра культуры отказался от идеи нового праздника, который СМИ сразу назвали «Днем бульдозера». «По результатам проработки этого вопроса в ведомстве пришли к выводу, что введение данного праздника является избыточным. В связи с этим Министерство культуры РФ эту инициативу не поддерживает» – цитирует Аристархова «Интерфакс». При этом в Минкульте не отказались от оценки дня введения контрсанкций, как эпохального события, а лишь уклончиво признали, что в календаре уже достаточно выходных дней, посвященных патриотизму. Аристархов перечислил несколько памятных дат и праздников, способствующих «воспитанию зрелой личности» в России: День Победы, День защитника Отечества, День России и День народного единства.

Москва, Алексей Усов

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