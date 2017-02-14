Призывников отлучили от службы на кораблях и подлодках ВМФ / СМИ: флот будет комплектоваться только контрактниками

Публикации за 14.02.17

Военнослужащие по призыву больше не будут служить на боевых кораблях и подводных лодках военно-морского флота. Нововведение начнет действовать с весенней призывной кампании 2017 года. Срочники отныне будут проходить службу только в сухопутных воинских частях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на штаб Северного флота.

Начиная с нынешнего года корабли и подлодки ВМФ комплектуются военнослужащими-контрактниками. Призывники же, по сведениям издания, будут направлены в части береговых войск – мотострелковые бригады и подразделения морской пехоты. Кроме того, срочники пополнят наземный персонал авиационных эскадрилий и полков, дивизии ПВО. Отмечается, что уже прошлой осенью комиссия, отбирающая военнослужащих для службы на флоте и на Крайнем Севере, практически не отправляла срочников на корабли и подводные лодки Северного флота.

По словам бывшего заместителя главкома ВМФ адмирала Игоря Касатонова, переход на формирование экипажей кораблей из военнослужащих контрактной службы начался еще при министре обороны Анатолии Сердюкове. При нынешнем главе оборонного ведомства Сергее Шойгу этот показатель достиг 100%. «На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подлодок», – пояснил адмирал. Речь идет о надбавках к денежному довольствию, возможностях получения бесплатного высшего образования и собственного жилья.

Касатонов подчеркнул, что моряки-контрактники – это совершенно другой уровень мотивации и подготовки военнослужащего, а в последнее время возросло количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. «На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы, – отметил адмирал. – Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5-7 лет».

По мнению экспертов, данное решение снижает у будущих призывников популярность военной службы. Зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин полагает, что для многих призывников отсутствие возможности отслужить на корабле или подводной лодке станет неприятным сюрпризом. «У них есть стремление, есть романтика. Но нет профессиональной подготовки, – отметил он. – Сейчас военнослужащего по призыву готовят полгода… Остальные полгода они ждут увольнения в запас. А есть специальности, по которым пройти практическую подготовку и за год непросто».

Москва, Светлана Петрова

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