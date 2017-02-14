Мэр Бийска послала всех недовольных сугробами «туда, где зимы не бывает»

Публикации за 14.02.17

Мэр Бийска Лидия Громогласова порекомендовала горожанам, жалующимся на снег и сугробы, набраться терпения либо «переехать туда, где зимы не бывает». Протестные прогулки Громогласова сравнила с «началом фашизма» и напомнила всем недовольным, что «каждый суслик в поле агроном». Заявления прозвучали на заседании городской общественной палаты.

Как сообщает «Алта-Пресс», Громогласова посетовала, вспомнив поговорку про суслика: «Все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной – не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки». Она также призвала СМИ и общественные организации «к спокойствию и выдержке».

«На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае – она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. Существует своя технология при уборке снега. Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, – это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя», – сказала она.

Громогласова также попросила объяснить ей, «в каком муниципалитете какого региона есть достаточное количество техники для того, чтобы в одночасье убрать то количество осадков, которое выпадает выше нормы?». «Абсолютно этого нигде нет. Поэтому надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение – к тем, кто делает большую трудную работу в городе. К тем же дорожникам», – добавила она. Мэр Бийска указала, что «город не встал», «все основные дороги очищены, все работают», «у нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах».

Ранее городские активисты неоднократно обращались к властям с просьбой почистить снег, на сугробах пишут лозунги типа «Снег за Громогласову!».

Бийск, Зоя Березина

Бийск. Другие новости 14.02.17

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