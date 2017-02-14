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Общество

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Публикации за 14.02.17

Мэр Бийска послала всех недовольных сугробами «туда, где зимы не бывает»
фото altapress.ru

Мэр Бийска послала всех недовольных сугробами «туда, где зимы не бывает»

Мэр Бийска Лидия Громогласова порекомендовала горожанам, жалующимся на снег и сугробы, набраться терпения либо «переехать туда, где зимы не бывает». Протестные прогулки Громогласова сравнила с «началом фашизма» и напомнила всем недовольным, что «каждый суслик в поле агроном». Заявления прозвучали на заседании городской общественной палаты.

Как сообщает «Алта-Пресс», Громогласова посетовала, вспомнив поговорку про суслика: «Все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной – не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки». Она также призвала СМИ и общественные организации «к спокойствию и выдержке».

«На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае – она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. Существует своя технология при уборке снега. Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, – это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя», – сказала она.

Громогласова также попросила объяснить ей, «в каком муниципалитете какого региона есть достаточное количество техники для того, чтобы в одночасье убрать то количество осадков, которое выпадает выше нормы?». «Абсолютно этого нигде нет. Поэтому надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение – к тем, кто делает большую трудную работу в городе. К тем же дорожникам», – добавила она. Мэр Бийска указала, что «город не встал», «все основные дороги очищены, все работают», «у нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах».

Ранее городские активисты неоднократно обращались к властям с просьбой почистить снег, на сугробах пишут лозунги типа «Снег за Громогласову!».

Бийск, Зоя Березина

Бийск. Другие новости 14.02.17

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