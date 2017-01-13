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Общество

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Публикации за 13.01.17

В Омске «именной» сугроб мэра не убрали, а просто стерли надпись (ФОТО)

В Омске «именной» сугроб мэра не убрали, а просто стерли надпись (ФОТО)

Новосибирский «лайфхак» по уборке снега с городских улиц, увы, не сработал в Омске. Огромный сугроб, на котором горожане написали лозунг в поддержку мэра, остался на месте, а вот надпись – стерли.

Накануне в группе «Типичный Омск» во «ВКонтакте» появилась фотография сугроба на городской улице, на котором красной краской было написано «Сугробы – за Двораковского!» (мэр Омска – прим. ред.). Ранее таким же образом «разукрасили» сугроб в Новосибирске, написав фамилию тамошнего мэра – и «именной» сугроб быстро убрали коммунальщики.

Новый День: В Омске ''именной'' сугроб мэра не убрали, а просто стерли надпись (ФОТО)

«Именной» сугроб мэра Омска (фото – группа «Типичный Омск» во «ВКонтакте»)

Однако жители Омска в комментариях к записи и фото выразили сомнения, что новосибирский способ сработает в их городе. И оказались правы: тем же вечером в группе появилась фотография этого же сугроба, с которого просто стерли надпись. И снова местные жители весело предположили, что надпись стерла городская администрация, потратив на это не меньше миллиона рублей.

Новый День: В Омске ''именной'' сугроб мэра не убрали, а просто стерли надпись (ФОТО)

Вечером сугроб остался на месте, а надпись стерли (фото – группа «Типичный Омск» во «ВКонтакте»)

Новый День: В Омске ''именной'' сугроб мэра не убрали, а просто стерли надпись (ФОТО)

В Новосибирске такой метод уборки улиц все же сработал и сугроб убрали

Омск, Зоя Березина

Омск. Другие новости 13.01.17

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