В Казахстане пилот военного Ми-8 заблудился и спрашивал дорогу у дальнобойщиков (ФОТО)

Публикации за 16.02.17

Курьезная ситуация произошла на одной из автодорог Казахстана: здесь приземлился военный вертолет Ми-8МТ. Оказалось, что пилот заблудился в снежном буране и посадил машину, чтобы спросить дорогу у ехавших по трассе дальнобойщиков.

Как пишут казахстанские СМИ, маневр вертолетчика вызвал, мягко говоря, неодобрительную реакцию водителей грузовиков. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Видно, как вертолет садится на дорогу, из него выходит пилот, подбегает к ближайшей фуре и спрашивает, в какой стороне Актюбинск.

В Минобороны Казахстана пока никак не прокомментировали новость.

Вертолет приземляется на дорогу перед грузовиками (скриншот видео YouTube-канала ARTZAGOTOVKA)

Пилот спешит к дальнобойщикам (скриншот видео YouTube-канала ARTZAGOTOVKA)

И спрашивает, в каком направлении Актюбинск (скриншот видео YouTube-канала ARTZAGOTOVKA)

Астана, Зоя Березина

Астана. Другие новости 16.02.17

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