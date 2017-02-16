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Общество

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Публикации за 16.02.17

В Казахстане пилот военного Ми-8 заблудился и спрашивал дорогу у дальнобойщиков (ФОТО)
кадр из мультфильма «Утиные истории»

В Казахстане пилот военного Ми-8 заблудился и спрашивал дорогу у дальнобойщиков (ФОТО)

Курьезная ситуация произошла на одной из автодорог Казахстана: здесь приземлился военный вертолет Ми-8МТ. Оказалось, что пилот заблудился в снежном буране и посадил машину, чтобы спросить дорогу у ехавших по трассе дальнобойщиков.

Как пишут казахстанские СМИ, маневр вертолетчика вызвал, мягко говоря, неодобрительную реакцию водителей грузовиков. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Видно, как вертолет садится на дорогу, из него выходит пилот, подбегает к ближайшей фуре и спрашивает, в какой стороне Актюбинск.

В Минобороны Казахстана пока никак не прокомментировали новость.

Новый День: В Казахстане пилот Ми-8 заблудился и спрашивал дорогу у дальнобойщиков (ФОТО)

Вертолет приземляется на дорогу перед грузовиками (скриншот видео YouTube-канала ARTZAGOTOVKA)

Новый День: В Казахстане пилот Ми-8 заблудился и спрашивал дорогу у дальнобойщиков (ФОТО)

Пилот спешит к дальнобойщикам (скриншот видео YouTube-канала ARTZAGOTOVKA)

Новый День: В Казахстане пилот Ми-8 заблудился и спрашивал дорогу у дальнобойщиков (ФОТО)

И спрашивает, в каком направлении Актюбинск (скриншот видео YouTube-канала ARTZAGOTOVKA)

Астана, Зоя Березина

Астана. Другие новости 16.02.17

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