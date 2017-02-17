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Общество

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Публикации за 17.02.17

В Казахстане при сходе лавины погибли семь военнослужащих элитной части
фото dknews.kz

В Казахстане при сходе лавины погибли семь военнослужащих элитной части

Семь военнослужащих погибли в горах Казахстана при сходе лавины. Десять человек спасены, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Поисково-спасательная операция продолжается.

Лавина сошла в районе ущелья Коксай Жамбылской области, где проводились учения по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, которую можно отнести к элитным войскам. По предварительным данным, всего под лавину попали 22 военнослужащих.

В состав войсковой части 91678 входят спецподразделения для ведения боевых действий в высокогорных условиях, в том числе особая горно-егерская рота, укомплектованная спортсменами-контрактниками.

Астана, Зоя Березина

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