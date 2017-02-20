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Общество

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Публикации за 20.02.17

«Контрактная армия не нужна»: жители России выступают за сохранение службы по призыву / И верят, что ВС РФ способны защитить страну от угрозы

«Контрактная армия не нужна»: жители России выступают за сохранение службы по призыву И верят, что ВС РФ способны защитить страну от угрозы

Более половины (58%) жителей России выступают за сохранение всеобщей воинской обязанности, это максимальный показатель с 1997 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Создать контрактную армию в стране считают необходимым 37% респондентов. При этом 61% опрошенных готов отправить членов своей семьи в армию, если бы они подлежали призыву, а 23% заявили, что будут искать способ избежать военной службы. 15% граждан затруднились с ответом.

Стоит отметить, что чаще других в пользу сохранения призыва в армию выступают пенсионеры (66%), люди с образование ниже среднего (63%) и жители сельских населенных пунктов (61%), передает «Интерфакс». В свою очередь за создание контрактной армии выступают студенты (50%), люди моложе 25 лет (45%) и со среднем образованием (40%), а так же жители Москвы (51%).

Итоги опроса также показали, что 84% респондентов верят, что армия сможет защитить страну в случае реальной военной опасности (в 2014 году такую позицию занимали 60% респондентов). Только 10% опрошенных сомневаются в способностях армии, еще 6% граждан затруднились с ответом.

Более половины (58%) россиян при этом считают, что сейчас для России существует военная угроза со стороны других стран. В 2015 году о предполагаемой угрозе стране говорили 68% граждан. Об отсутствии угрозы в этом году заявили 34% участников опроса (в 2015 году – 22%).

Также в ходе опроса выяснилось, что менее трети (28%) респондентов одобряют создание частных военных компаний в России. Более половины (54%) граждан встретили эту идею в штыки, 19% участников опроса не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился в период с 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.02.17

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