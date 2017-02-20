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Общество

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Публикации за 20.02.17

Что поделать, кризис: средний класс в России променял виски на водку

Что поделать, кризис: средний класс в России променял виски на водку

Резкое падение покупательной способности заставило российский средний класс перейти с виски на водку. «Беленькая» среднего ценового сегмента стоимостью 300-400 рублей заместила «относительно» дешевый виски по 500-700 рублей, сообщил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз

По мнению эксперта, в кризис средний класс в России стал выбирать спиртные напитки «по возможностям». Водка заняла около 85% рынка крепкого алкоголя в стране, отметил он.

Как отметила управляющий директор компании Diageo по России Светлана Наумова в комментарии RNS, российский средний класс сократил в кризис потребление премиального спиртного и перешел на традиционную водку.

«В 2015 и начале 2016 года пострадал объемообразующий сегмент недорогого импортного виски, – заявила эксперт. – И это логично, так как он рос за счет тех покупателей, по которым кризис ударил в первую очередь, вынудив их переключиться на более дешевый и традиционный для России алкоголь – водку и бренди, или сократить потребление премиального алкоголя, ставшего для них дорогим».

Впрочем, отметили эксперты, это не касается потребителей, привыкших пить супер-люксовый алкоголь – они своим привычкам не изменили.

По оценкам Дробиза, продажи за последние два года сократились практически по всем видам дорогого алкоголя. «По виски импорт упал на 35%, продажи – на 38%, или 20 миллионов литров. По итогам 2016 года они составили 40 миллионов литров», – сообщил эксперт.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.02.17

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